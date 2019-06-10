شكرا لقرائتكم سفيرة مصر فى أوزبكستان تقيم حفل عشاء لبعثة المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقيم الدكتورة أماني العتر سفيرة مصر فى أوزبكستان، حفل عشاء لبعثة المنتخب الأولمبى برئاسة الدكتور كرم كردى ، مساء بعد غد الاربعاء في طشقند ، فى طريق عودة البعثة الي الأراضي المصرية مساء الخميس عن طريق اسطنبول.
ويتواجد حاليا المنتخب الأولمبى فى أوزبكستان لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الأوزبكى ضمن برنامج الإعداد لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وتحمل الاتحاد الأوزبكى جميع تكاليف الرحلة من انتقالات وإقامة وإعاشة.
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