شكرا لقرائتكم قرار الجبلاية يكلف خزينة الأهلي 4 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب قرار اتحاد الكرة، بتأجيل انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز، لحين إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا، فى تكليف خزينة القلعة الحمراء 4 ملايين جنيه.

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبرى بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، بسبب رغبة القلعة الحمراء فى إنهاء مسابقة الدوري الممتاز، قبل انطلاق أمم أفريقيا وهو ما لم يحدث، ليقوم مسئولو النادي الأحمر بتقديم شكوى رسمية لدى لجنة التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية فى أولى خطوات التصعيد ضد الجبلاية.

وتأجيل موعد انتهاء بطولة الدوري سيكلف خزينة الأهلي 4 ملايين جنية هى قيمة راتب لاسارتي المدير الفنى ومعاونية على مدار شهرين وهى فترة توقف الدوري لحين انتهاء البطولة.

وخاض الأهلي آخر مبارياته فى الدوري يوم 22 مايو الماضى أمام الإسماعيلى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لهدف قبل توقف الدوري بعدها بالنسبة للفريق الأحمر، ووفقا لقرار اتحاد الكرة سيخوض آخر مباراتين بالمسابقة عقب انتهاء أمم أفريقيا بمواجهة المقاولون العرب والزمالك لإسدال الستار على البطولة بعدها.