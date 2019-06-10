شكرا لقرائتكم إخلاء المركز الأوليمبي لتدريبات منتخب تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مسئولى المركز الأوليمبى بالمعادى إخلاء الملعب التدريبى، استجابة لرغبة إيمانويل أمونيكى المدير الفنى لمنتخب تنزانيا الذى يتدرب فى المركز استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو المقبل .
كان أمونيكى قد طلب من مسئولى المركز إخلاء ملعب التدريب حفاظا على السرية و لمزيد من التركيز .
من جانبه أكد عاطف حمودة مدير المركز الأوليمبى أنه يتم تنسيق مواعيد تدريب الفرق المختلفة بالمركز، و كذلك الأكاديميات، بما يتوافق مع تدريب المنتخب التنزانى، و حتى لاتتعارض المواعيد مع منتخب تنزانيا، و الذى له الاولوية فى التدريب
وأضاف حمودة أن أمونيكى طلب إخلاء الملعب وهو ما تم الموافقة عليه، و تم اتخاذ الإجراءات للتنسيق بين مواعيد تدريب مختلف الفرق، و لتوفير سبل الراحة للمنتخب الشقيق .
يذكر أن منتخب تنزانيا اول المنتخبات التى وصلت القاهرة استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا ضمن منتخبات المجموعة الثالثة بجانب السنغال و الجزائر وكينيا ، ومن المقرر أن يلتقى المنتخب التنزانى مع الفراعنة وديا الخميس المقبل.
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