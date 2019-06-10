الخليج 365 يكشف قيمة مستحقات جروس لدى الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 قيمة مستحقات السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادي الزمالك لدى القلعة البيضاء. وأعلن مجلس إدارة الزمالك رحيل جروس بعد انتهاء عقده بنهاية شهر مايو الماضى لعدم القدرة على سداد راتبه المرتفع. ولم يتقاضى جروس راتبه خلال آخر شهرين بالإضافة إلى مكافأة حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية وهو ما يبلغ إجمالى 11 مليون جنيه. ويتقاضى جروس راتب شهرى قيمته 2.5 مليون جنيه بخلاف 6 ملايين جنيه مكافأة لقب الكونفدرالية ولم يحصل المدرب السويسرى على هذه المبالغ قبل مغادرة القلعة البيضاء.

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