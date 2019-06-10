شكرا لقرائتكم الزمالك لـ"سموحة" : كفاية 6 شهور وفتوح يرجع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على قطع إعارة أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الفريق المعار لنادي سموحة منذ شهر يناير الماضى. وانتقل أحمد فتوح لنادي سموحة فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف وتألق مع النادي السكندري لينضم لقائمة المنتخب الوطنى المقرر مشاركتها فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة. وقرر مسئولو الزمالك قطع إعارة أحمد أبو الفتوح، رغم امتداد عقد إعارته للموسم المقبل، حيث سيتم التفاوض مع نادي سموحة لعودة الظهير الأيسر للقلعة البيضاء مرة أخرى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك لـ"سموحة" : كفاية 6 شهور وفتوح يرجع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.