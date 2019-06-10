شكرا لقرائتكم نوير يحمي شباك ألمانيا في مباراة إستونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماركوس سورج، المدرب المساعد للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ سيحرس عرين المنتخب في مباراته أمام منتخب إستونيا المقرر إقامتها يوم الثلاثاء في تصفيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).
وبعدما حقق المنتخب الألماني انتصارين في أول مباراتين بالمجموعة الثالثة، كان بإمكان المنتخب الألماني أن يدرس الفرصة المتاحة لتدوير حراس المرمى في المباراة التي ستقام في ماينز، ولكن سورج أكد أن نوير سيقود الفريق في هذه المباراة، معتبراً مانويل بـ"عامل ثبات".
ويتولى سورج تدريب المنتخب الالماني في الفترة الحالية بدلا من يواخيم لوف المدير الفني، الذي يحصل على راحة حاليا عقب تلقيه العلاج في المستشفى.
وقال سورج إنه لن يكون هناك تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق التي فازت على المنتخب البيلاروسي 2 - صفر يوم السبت الماضي، ولكن ربما يكون هناك "تبديل أو اثنين".
وربما يضطر تيمو فيرنير مهاجم لايبزيغ أن ينتظر الحصول على فرصته، خاصة أنه لم يشارك في المباراة أمام المنتخب البيلاروسي ، حيث فضل سورج ولوف الدفع بالثلاثي ليروي ساني وسيرج نابري وماركو ريوس في الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر نوير يحمي شباك ألمانيا في مباراة إستونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.