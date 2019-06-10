رونالدو يقود التشكيل المثالى لدوري امم اوروبا.. وغياب فان ديك

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة اليويفا عن أفضل تشكيلة لدوري أمم أوروبا والتي قادها البرتغالي كريستيانو رونالدو، بحضور للهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة الإسباني حاليا، وآياكس أمستردام السابق.

وشهدت التشكيلة المثالية لدوري أمم أوروبا عدم وضع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع منتخب هولندا ونادى ليفربول الإنجليزي، والذي يعتبر من أبرز لاعبي الموسم المنتهي في العالم.

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وتضم التشكيلة المثالية كلا من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إنجلترا).

في خط الدفاع: رافا جاريرو (البرتغال)، دي ليخت (هولندا)، دياز(البرتغال)، اكانجي (سويسرا) ، مبابو (سويسرا).

في خط الوسط: بيرناردو سيلفا (البرتغال، فرينكي دي يونج (هولندا) ، ودى روون (هولندا).

في خط الهجوم:كريستيانو رونالدو (البرتغال) ، وممفيس ديباى (هولندا) .