السيسي يجتمع بالحكومة لمتابعة استعدادات أمم إفريقيا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، لمتابعة استعدادات بطولة الأمم الإفريقية، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس السيسي وجّه بتوفير الإمكانيات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الإفريقية. وتستضيف مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو لعام 2019، بطولة كأس الأمم الإفريقية وتقع مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب...