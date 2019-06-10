رغم الرحيل.. أزمة جديدة بين جروس والزمالك بسبب 300 ألف يورو

كتب: محمود فؤاد
تمسك السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ومعه جهازه المعاون، إذ يحق له، وفق عقده مع النادي، الحصول على مبلغ 300 ألف يورو قيمة المكافأة، وطلب من وكيله مخاطبة الزمالك من أجل الحصول على مستحقاته، رافضا المماطلة من قبل مجلس إدارته.
رئيس الزمالك يهاجم جروس مجددا: لن أدفع له 50 مليون "عشان يلعب في مناخيره
في سياق متصل، قال رئيس نادي الزمالك، إن المدير الفني السابق كان يتقاضى 50 مليون جنيه هو وجهازه المعاون في العام، وهو مبلغ ضخم يفوق قدرات...
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