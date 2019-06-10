إيتو: أتوقع وصول مصر والكاميرون لنهائي أمم أفريقيا 2019

كتب أسامة حافظ

عبر الكاميروني صامويل إيتو، لاعب برشلونة وقائد منتخب الكاميرون السابق، عن سعادته بالتواجد في مصر، متمنيا التوفيق لمصر في تنظيم بطولة جيدة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال إيتو في مؤتمر صحفي بأحد الفنادق بالقاهرة اليوم الإثنين: أتمنى التوفيق للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية.. أتوقع تأهل مصر والكاميرون لنهائي البطولة وتكرار نهائي النسخة الماضية ولكنني لن أقول من سيفوز بالبطولة.

ويتواجد إيتو في مصر حاليا تزامنا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.