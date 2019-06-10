شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة العالم فى الفرى ستايل تستعرض مهاراتها أمام الأهرامات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الفرنسية ميلودي دونشيت، بطلة العالم فى "الفرى ستايل" بكرة القدم مهاراتها أمام أهرامات الجيزة، حيث تداول بعض النشطاء مقطع فيديو لبطلة العالم فى تلك الرياضة، أثناء الاستعراض أمام الأهرامات، خلال زيارتها لمصر.
ميلودي دونشيت واحدة من أبرز المواهب بالعالم في رياضة "الفري ستايل" وهي بطلة العالم في هذه الرياضة لأربع مرات متتالية، كما حازت على جائزة عديدة أخرى.
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