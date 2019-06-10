شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. قرار الجبلاية يكلف خزينة الأهلي 4 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب قرار اتحاد الكرة، بتأجيل انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز، لحين إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا، فى تكليف خزينة القلعة الحمراء 4 ملايين جنيه. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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