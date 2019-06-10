شاهد.. تدريبات منتخب تنزانيا في المركز الأولمبى استعدادًا للفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المركز الأولمبى بالمعادى تدريبات المنتخب التنزانى لكرة القدم، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل. ويلتقى منتخب تنزانيا مع منتخب مصر وديًا الخميس المقبل ببرج العرب استعدادًا لأمم أفريقيا 2019. ويخوض المنتخب التنزانى التدريبات على فترتين، الأولى صباحًا والثانية فى الخامسة مساء ويقع منتخب تنزانيا يقع فى المجموعة الثالثة من مجموعات البطولة بجانب منتخبات كل من كينيا والجزائر والسنغال. قرر عاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأولمبى بالمعادى إخلاء الملعب التدريبى، استجابة لرغبة إيمانويل أمونيكى المدير الفنى لمنتخب تنزانيا حفاظًا على السرية ولمزيد من التركيز. Advertisements















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