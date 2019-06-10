شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز: استضافة بطولة العالم 2020 مثار تحول للعبة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز المصرى، أن ما يحدث الآن من دعم للاتحاد لاستضافة بطولة العالم 2020 يونيو المقبل بطقمين أجهزة كاملين لاستضافة البطولة كان حلمًا كبيرًا للاتحاد .

وأشار أمين، إلى أن الاتحاد قادر على استضافة البطولات الدولية والقارية، بعد توفير كل الدعم من وزارة الشباب والرياضة، حيث كان يعانى الاتحاد من عدم أجهزة وكانت البطولات تقام بشكل صعب.

وأضاف رئيس اللعبة، أن مصر أول دولة فى أفريقيا تستضيف كأس العالم، والذى يعتبر مثار تحول تاريخى للعبة الجمباز فى مصر.

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كما وجه اتحاد الجمباز الشكر إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب على الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بدعم الاتحاد المصرى للجمباز فى شراء أجهزة رياضية مطابقة للمواصفات الفنية للاتحاد الدولى للجمباز وذلك لاستخدامها فى تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفنى للرجال والسيدات والتى ستقام بمصر فى 2020 حيث أسند الاتحاد الدولى تنظيم البطولة للاتحاد المصرى كأول كأس عالم تقام فى مصر للجمباز الفنى (رجال وسيدات).