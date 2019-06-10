شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر فى أوزبكستان تدعو بعثة المنتخب الأولمبى لحفل عشاء الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم الدكتورة أمانى العتر سفيرة مصر فى أوزبكستان، حفل عشاء لبعثة المنتخب الأولمبى برئاسة الدكتور كرم كردى، مساء بعد غدٍ الاربعاء فى طشقند، فى طريق عودة البعثة إلى الأراضى المصرية مساء الخميس عن طريق إسطنبول.

ويتواجد حاليًا المنتخب الأولمبى فى أوزبكستان لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الأوزبكى ضمن برنامج الإعداد لأمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتحمل الاتحاد الأوزبكى جميع تكاليف الرحلة من انتقالات وإقامة وإعاشة.