شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا محليًا فى بداية الإعداد لمباريات حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، على دخول معسكر محلي فى بداية فترة الإعداد لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز، على أن يدخل الفريق معسكرًا خارجيًا بعد ذلك، وذلك من أجل العمل فى المعسكر المحلى الأول على رفع اللياقة البدنية للاعبين ثم جانبًا فنيًا سيتم استكمال فى المعسكر الخارجى.

ومن المقرر أن تشهد الفترة الجارية جلسة بين خالد جلال ومسئولى الزمالك من أجل الوقوف على موعد المعسكر سواء الداخلى أو الخارجى وأماكن المعسكرين حيث سيعود الفريق لتدريباته يوم الأحد المقبل بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بعد نهاية مباراة حرس الحدود بالدورى.

ويستعد الزمالك لخوض الـ3 مباريات المتبقية له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية.