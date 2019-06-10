شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يحضر مباراة ودية لاختبار الاستاد قبل انطلاق بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على حضور مباراة ودية بين منتخب الإسكندرية للشباب وفريق سبورتنج التي تنطلق بعد قليل على استاد الإسكندرية بعد الانتهاء من تطويره وتجهيزه، وذلك للوقوف على مدى استعداده لاستقبال مباريات المجموعة الثانية لبطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويحضر المباراة كل من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم وشريف سعد رئيس استاد الاسكندرية .

وكان المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، زار أول أمس، الاستاد وملاعب التدريب التي من المقرر أن يتدرب عليها الفرق الأربعة، وملاعب نادي الاتحاد بسموحة والنادي الأولمبي والأكاديمية وبرج العرب، لمتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات لاستضافة البطولة، ومتابعة ما جرى تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة خارج وداخل الاستاد وما يضمه من منشآت رياضية وملاعب.

ويستضيف استاد الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية من البطولة والتي تضم منتخبات نيجيريا غينيا بوروندى ومدغشقر.

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وتشهد النسخة التي تستضيفها مصر تواجد 24 منتخبًا في البطولة للمرة الأولى في تاريخها، تقسم إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى الدور الـ16 صاحبًا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.















