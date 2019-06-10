شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بوصول مليون متابع لحسابه على تويتر بالإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النادى الأهلى بوصول الحساب الرسمى باللغة الإنجليزية على تويتر لمليون متابع، حيث قالت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء على فيس بوك: "رسميا الآن لدينا حساب اللغة الإنجليزية عبر تويتر، ووصلنا لمليون متابع حتى الآن".

جاء ذلك فى ظل الخلاف المستمر بين الأهلى واتحاد الكرة، حيث طلب الأحمر إنهاء مسابقة بطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.