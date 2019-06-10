شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد اختبارات الناشئين والبراعم بنادى الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الترسانة بدء اختبارات كرة القدم بالنادى لموسم 2019 / 2020 اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو الجارى فى تمام الساعة الثامنة صباحًا طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة. وستكون الاختبارات للناشئين مواليد 99 / 2000 / 2001 / 2003 / 2004 / 2005 من الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية عشرة، بينما تقام مواعيد البراعم مواليد 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة السادسة. Advertisements وتكون قيمة الإستمارة 30 جنيهًا وتسحب من داخل مقر النادى بميت عقبة.

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