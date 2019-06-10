شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستغنى عن "برغوتة" السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق سلة الأهلى، بقيادة أشرف توفيق، الاستغناء عن أحمد على برغوتة، فى ظل حاجته لتدعيم الفريق بلاعبين جدد فى الفترة المقبلة.

وجاء الاستغناء عن برغوتة بعد رحيل مؤمن أبو العينين، ومصطفى الشافعى، وكريم الدهشان، والمحترف الأمريكى توبرين، بالإضافة إلى مصطفى مشعل.

يذكر أن أشرف توفيق تولى القيادة الفنية للأهلى خلفا لطارق خيرى، ومعه فى الجهاز المعاون أحمد الجارحى مدرب عام، وطارق الغنام مدير إدارى.