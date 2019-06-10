شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر أمونيكى.. المركز الأولمبى يٌخلى ملعب التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو المركز الأولمبى بالمعادى إخلاء الملعب التدريبى، استجابة لرغبة إيمانويل أمونيكى المدير الفنى لمنتخب تنزانيا الذى يتدرب فى المركز استعدادًا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل .

كان أمونيكى قد طلب من مسئولى المركز إخلاء ملعب التدريب حفاظا على السرية ولمزيد من التركيز .

من جانبه أكد عاطف حمودة مدير المركز الأولمبى أنه يتم تنسيق مواعيد تدريب الفرق المختلفة بالمركز، وكذلك الأكاديميات، بما يتوافق مع تدريب المنتخب التنزانى، وحتى لا تتعارض المواعيد مع منتخب تنزانيا، والذى له الأولوية فى التدريب.

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وأضاف حمودة أن أمونيكى طلب إخلاء الملعب وهو ما تمت الموافقة عليه، وتم اتخاذ الإجراءات للتنسيق بين مواعيد تدريب مختلف الفرق، ولتوفير سبل الراحة للمنتخب الشقيق .

يذكر أن منتخب تنزانيا أول المنتخبات التى وصلت القاهرة استعدادًا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا ضمن منتخبات المجموعة الثالثة بجانب السنغال والجزائر وكينيا، ومن المقرر أن يلتقى المنتخب التنزانى مع الفراعنة وديًا الخميس المقبل.