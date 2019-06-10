تقرير.. الخليج 365 يرصد موقف معاري الزمالك.. اقتراب 4 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تباينت ملامح عودة اللاعبين المعارين من الزمالك مع اقتراب نهاية الموسم الجاري (2018-2019)، حيث اقترب أربعة لاعبين من العودة للقلعة البيضاء ودخل محمود عبدالرازق شيكابالا ضمن دائرة اهتمامات مصر المقاصة.

وبات الرباعي مصطفى محمد، إسلام جمال، الإيفواري عبدالرزاق سيسيه والكونجولي كابونجو كاسونجو هم الأقرب للعودة إلى الزمالك، لكن موقف الثنائي الأجنبي الأخير قد يتغير وفقًا لموقف الأجانب في الموسم الجديد.

وانتهت إعارة الثنائي مصطفى محمد وإسلام جمال مع طلائع الجيش، عبدالرزاق سيسيه مع الاتحاد السكندري وكابونجو كاسونجو مع الوحدة السعودي، الذي كان يتولى تدريبه أحمد حسام ميدو قبل الانتقال لمصر المقاصة.

وسينضم كاسونجو لقائمة العائدين لصفوف الزمالك في الموسم الجديد كحل بديل لعدم ضم مهاجم "سوبر"، وستكون عودة اللاعب على حساب المهاجم المغربي حميد أحداد، الذي بات قريبًا من العودة إلى الدوري المغربي.

وفي حالة ضم الزمالك لمهاجم "سوبر"، سيتم تسويق كاسونجو مجددًا، على أن يتم حسم مصير المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ويرفض مجلس الزمالك اتخاذ قرار في الوقت الحالي بشأن القوام الأساسي للفريق مثل بوطيب، خاصة أن الفريق الأبيض يتبقى لديه ثلاث مباريات في الدوري المصري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلي، بخلاف كأس مصر.

يأتي هذا في الوقت الذي حدد فيه الكاف يوم 31 يوليو 2019 موعدًا لنهاية القيد الإفريقي، مع العلم أن الدور التمهيدي لمسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية (2019-2020) سينطلق أيام 9 و10 و11 أغسطس.

ودخل صانع الألعاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" دائرة اهتمامات نادي مصر المقاصة بعد انتهاء إعارته لأبولون سميرني اليوناني، في ظل تولي أحمد حسام ميدو الإدارة الفنية ورغبته في الاستعانة باللاعب في الفريق الفيومي.

ولم يحسم شيكابالا موقفه من العروض المحلية التي تلقاها لحين وضوح الرؤية بالنسبة له من العودة إلى الزمالك من عدمه، إلا أنه يرحب بالانتقال للمقاصة حال عدم عودته للأبيض، في ظل العلاقة القوية التي تربطه بميدو.

ورفض الزمالك عودة أحمد موسى "كابوريا" الذي انتهت إعارته لطلائع الجيش، وقرر النادي تسويق اللاعب ببيعه أو إعارته في ضوء العروض التي تلقاها حاليًا، خاصة أن الأبيض لديه أكثر من لاعب في نفس المركز.

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نفس الأمر بالنسبة لعماد فتحي الذي انتهت إعارته لإنبي في ظل عدم حاجة الفريق لخدماته في الفترة الحالية وكثرة عدد اللاعبين في نفس مركزه، ويدرس اللاعب العروض التي تلقاها لحسم وجهته المقبلة لأحد الأندية المصرية.

مركز لاعب الوسط يصعب أيضًا من عودة محمد أشرف "روقة" الذي انتهت إعارته لإنبي، بسبب تواجد أكثر من لاعب في مركز لاعبي الارتكاز، وهم الرباعي طارق حامد، محمود عبدالعزيز، محمد حسن وفرجاني ساسي.

ويتجه مسؤولو الزمالك لتمديد إعارة أحمد داوودا إلى الاتحاد السكندري بعد نهاية فترة إعارته لزعيم الثغر، في ظل رغبة النادي في التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة، من أجل تدعيم خط الوسط في الميركاتو.

ويملك الإسماعيلي بندًا في عقد استعارة محمود عبدالعاطي "دونجا" الذي انتهت إعارته للدراويش يمنح النادي أحقية شراء اللاعب نهائيًا من الزمالك، وصرح اللاعب أنه لا يمانع اللعب للفريق الأصفر أو الأبيض في الموسم الجديد.

وتلقى النيجيري معروف يوسف الذي اقتربت نهاية إعارته للشرطة العراقي عرضًا جادًا من نادي الكويت الكويتي، ويرحب اللاعب بالعرض في ظل صعوبة عودته للفريق الأبيض بسبب كثرة عدد اللاعبين الأجانب بالقائمة.

ويدرس الزمالك استعادة خدمات أحمد رفعت بعد نهاية إعارته إلى إنبي حال رحيل محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق عن القلعة البيضاء، في ظل رغبة مسؤولي اتحاد جدة السعودي في استعادة خدمات اللاعب هذا الصيف.

وأخطر مسؤولو الزمالك مهاجم الفريق حسام باولو الذي انتهت إعارته للداخلية بضرورة إحضار عرض رسمي من أجل الرحيل عن الزمالك، في ظل تقدم صاحب الـ35 عامًا في العمر وعدم حاجة الفريق لخدماته في الفترة المقبلة.

ويرغب باسم مرسي، الذي انتهت إعارته لفريقي لاريسا اليوناني وسموحة، في العودة إلى الزمالك، إلا أن رغبة صاحب الـ27 عامًا اصطدمت برفض مسؤولي النادي، ومن المحتمل أن يستكمل اللاعب رحلة إعارته لناد آخر.

ويستمر الظهير الدولي الأيسر أحمد أبو الفتوح مع سموحة حتى نهاية الموسم المقبل (2019-2020) في ظل إعارته للفريق السكندري لمدة موسم ونصف منذ يناير الماضي، لكن هناك بند يتيح للأبيض استعادة اللاعب.

يُذكر أن الزمالك أعلن تولي خالد جلال القيادة الفنية للزمالك قبل توقف الدوري المصري حاليًا بسبب أمم إفريقيا، بعد نهاية عقد السويسري كريستيان جروس الذي قاد الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري (2018-2019).