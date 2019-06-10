محمد عواد لمصراوي: سأنتظم في تدريبات الإسماعيلي خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أنه سينتظم في تدريبات فريقه بداية من يوم السبت المقبل.

وقال عواد في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، إنه اعارته مع فريق الوحدة السعودي انتهت بنهاية الموسم الماضي ومن المقرر أن يعود لتدريبات الإسماعيلي.

وأضاف، أنه سينتظم في فترة الإعداد مع الإسماعيلي بداية من يوم السبت، لافتًا انه تحت امر النادي الإسماعيلي الذي نشأ به وتربى بين جدرانه.

وأوضح عواد، أنه سيخوض فترة الإعداد بكل قوة استعدادا للمرحلة المقبلة وذلك لإعادة الفريق للمنافسة على البطولات من جديد.