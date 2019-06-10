إيتو يكشف.. الأفضل في أفريقيا.. توقعه لنهائي كأس الأمم.. مصري يكسر رقمه التاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - منة عمر وريهام حمدي:

أكد صامويل إيتو مهاجم منتخب الكاميرون السابق، أنه يتمنى وصول منتخب بلاده إلى جانب مصر للمباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا 2019 التي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.

وأشار إيتو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة اتصالات مصر، بحضور مراسل "الخليج 365" إلى أنه يرى أن عامه الأول مع نادي برشلونة الإسباني يعد الأفضل في مسيرته.

وقال المهاجم الدولي الكاميروني السابق: "منتخبنا قوي ويستطيع الفوز بالبطولة، لكنني أتمنى التوفيق لمصر أيضًا، وأن يلتقيا في المباراة النهائية".

وأكمل: "لا أحب عقد مقارنات بين نسخة عام 2006 والمقبلة، الآن منتخب مصر يمتلك واحدًا من أفضل لاعبي العالم، وهو محمد صلاح".

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وأضاف: "كرة القدم لعبة جماعية ولا تعتمد على فرد واحد، الكاميرون لديها طموح الفوز باللقب، والمنافسة ستكون شرسة بين جميع المنتخبات".

وعن طموحه في الفترة المقبلة: "أريد أن أكون مدربًا، أسعى للوصول إلى ما أريد الموسم المقبل، ولا أخطط لأن أكون رئيسًا للاتحاد الأفريقي، هدفي واضح".

وردًا على سؤال "الخليج 365" حول توقعه لأفضل لاعب أفريقي خلال العام الجاري قال: "أتوقع صلاح، وأتمنى أن يكون هداف كأس الأمم وأن يكسر رقمي كهداف تاريخي للبطولة، لقد قدم موسما استثنائيا ولكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك منافسة له".

واختتم: "لا أعترف بالأفضلية بين اللاعبين، التأثير خارج القارة هو الأهم والأصح، مثلما نتحدث عن تأثير دروجبا خارج أفريقيا، وكذلك لاعبو البرازيل في أوروبا".