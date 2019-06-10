ميدو يرد على إمكانية تدريب الأهلي.. وحظوظ منتخب مصر في كأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر وريهام حمدي:

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر المقاصة، أنه لا يفكر حاليا في تدريب منتخب مصر، لافتًا أنه لا تزال سنه صغيرة ويسعى دائما للتعلم من جميع المدربين المحيطين به.

وقال ميدو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لشركة اتصالات مصر: "في التدريب كل خطوة لا بد أن تأتي في الوقت المناسب ولا أفكر حاليا في تدريب منتخب مصر".

وأضاف، أنه لا ينظر حاليا لتدريب منتخب مصر ولا يسعى لذلك في الوقت الراهن، لكن الأهم أن يحصل على هذه الفرصة في الوقت المناسب، مؤكدًا أن عالم كرة القدم مليء بالمتغيرات.

وانتقل للحديث عن إمكانية تدريب الأهلي، حيث أشار إلى أنه حين كان لاعبًا حرص على عدم اللعب لأي منافس للزمالك لكن مع مرور الوقت ودخوله عالم التدريب بدأ ينظر للأمور بشكل مختلف.

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وأوضح مدرب مصر المقاصة، أن هناك متغيرات كثيرة في الكرة، وعن تدريب الأهلي فإنه يحترم القلعة الحمراء، ولا يعلم أحد ما سيحدث في المستقبل بشأن هذا الملف.

وعن رأيه في اختيارات خافيير أجيري لقائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقيا، يرى ميدو أن الجميع لن يتفق على رأي كما حدث من انتقاد لحسن شحاتة خلال بطولة 2006.

وأكد، أن منتخب مصر مرشح بقوة للفوز بكأس أفريقيا هذه النسخة، في ظل تنظيم البطولة على الأراضي المصرية، كما أن الجيل الحالي لمصر به العديد من اللاعبين الكبار والأذكياء.

وردًا على سؤال الخليج 365 بشأن أزمة الدوري، قال ميدو: "المسؤولون يمكنهم الوصول لحل لهذه الأزمة، وطبيعي أن تبحث كل الأندية عن مصلحتها، لكن يجب عليهم أيضا أن ينظروا لمصلحة الكرة المصرية، لو حصل تصعيد سيؤثر على مصر جدا".

وأتم تصريحاته: "الأهلي من حقه المطالبة قانونيًا بحقوقه ولديه مشكلة في قيد لاعبين وهذا حقه، ولكن أنا لدي ثقة أن كل الأطراف ستجلس مع بعضها وستحل الأمور في النهاية".