محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
قدّم النادي الأهلي، رسميًا، شكوى عاجلة في مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلات الدوري.
وكان الأهلي تقدم بشكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة بسبب موقف مسؤوليه من المباريات المتبقية في الدوري، والتي لم يتحدد موعد إقامتها.
ويتبقى للأهلي مباراتا المقاولون، والزمالك، فيما يتبقى للأبيض 3 مواجهات أمام الجونة والإسماعيلي إضافة لمواجهة القمة.
وكان النادي الأهلي أصدر بيانا أكد خلاله شكوى اتحاد الكرة بما يتوافق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبي، بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بلجنة التسوية والتحكيم، وصولا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية، لحفظ حقوق النادي.
واتهم الأهلي اتحاد الكرة بعدم مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وقواعد اللعب النظيف، والعدالة بين الأندية المتنافسة.
من جهته، حدد مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية جلسة الأربعاء، لنظر الشق المستعجل بدعوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة.
وتنظر الدعوى الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يشكو اتحاد الكرة لمركز التسوية والتحكيم.. وجلسة عاجلة لنظرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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