شاهد.. مباريات اليوم الثاني لبطولة سي اي بي للاسكواش

حرصًا من بوابة الوفد، على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم البث المباشر لثاني أيام مباريات دور المجموعات، المباشر لثاني أيام مباريات دور المجموعات،في بطولة سي اي بي للاسكواش، والتي تقام بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر . شاهد المباريات:

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