اتحاد الجمباز: استضافة بطولة العالم 2020 مثار تحول للعبة فى مصر

وجه اتحاد الجمباز المصري برئاسة إيهاب أمين الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على دعمه لاستضافة بطولة العالم 2020 يونيو المقبل بطقمين أجهزة كاملين لاستضافة البطولة، واقتناعه بخطة وفكر ورؤية الاتحاد والموافقة على التدعيم بشراء الأجهزة ودعم مالي كبير.

وقال رئيس اتحاد الجمباز، إن ما يحدث الآن كان حلما كبيرا لاتحاد الجمباز، يمكننا من إستضافة البطولات

الدولية والقارية.

وأشار أمين، إن دعم وزارة الشباب والرياضة يعد إنجازا كببرا، حيث كان يعانى الاتحاد من عدم أجهزة وكانت البطولات تقام بشكل صعب.

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وأضاف رئيس اللعبة، إن مصر أول دولة فى إفريقيا تستضيف كأس العالم، والذي يعتبر مثار تحول تاريخي للعبة الجمباز فى مصر.

كما وجه اتحاد الجمباز الشكر

إلي اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب على الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على مساهمة ودعم الوزارة للاتحاد المصري للجمباز في شراء أجهزة رياضية مطابقة للمواصفات الفنية للاتحاد الدولي للجمباز وذلك لاستخدامها في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات والتي ستقام بمصر فى 2020 حيث أسند الاتحاد الدولي تنظيم البطولة للاتحاد المصري كأول كأس عالم تقام في مصر للجمباز الفني (رجال و سيدات).