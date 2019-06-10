التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأرجنتين واليابان

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب الارجنتين للسيدات ونظيره الياباني بالتعادل السلبي، في المواجهة التي تجمعهما علي ملعب بارك دي برانس ضمن الجولة التي تجمعهما علي ملعب بارك دي برانس ضمن الجولةالأولى، لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للسيدات. تبادل المنتخبان السيطرة علي أحداث الشوط الأول ولم يشهد أي خطورة على المرميين.

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