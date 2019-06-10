التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأرجنتين واليابان

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب الارجنتين للسيدات ونظيره الياباني بالتعادل السلبي، في المواجهةالتي تجمعهما علي ملعب بارك دي برانس ضمن الجولة
الأولى، لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للسيدات.
تبادل المنتخبان السيطرة علي أحداث الشوط الأول ولم يشهد أي خطورة على المرميين.
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