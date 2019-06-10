مدرب فرنسا يعلن انتقال نجم ليون إلى ريال مدريد

أكد ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، انتقال فيرلاند ميندي لاعب ليون الفرنسي إلى ريال مدريد، على الرغم من عدم الإعلان الرسمي بعد بين الفريقين.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام أندورا: "لقد حقق مندي تقدماً هائلاً ولديه طموح وكثير من المهارة، وخلال عامين انتقل من

اللعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي إلى التعاقد مع ريال مدريد".

وأضاف: "هل يمكن للسوق أن يؤثر على مستوى اللاعبين مع المنتخب؟ يمكن للسوق أن يؤثر ببعض اللاعبين الذين لا يتوقعون أحداثًا، مثل فيرلاند ميندي الذي لم يتوقع

ان يأتي له ريال مدريد".

وكانت التقارير أشارت في الفترة الماضية أقتراب ميندي من الانتقال إلى صفوف الملكي، وأن سبب تأخير إعلان الصفقة، الفحوصات الطبية، بعدما وجد إصابة لدى اللاعب، مما جعل الانتهاء من الفحص الطبي يتأجل ، حتى التأكد من سلامة اللاعب من الإصابة.

ولَم يعلن ريال مدريد عن إتمام الصفقة بعد، إلا أن ديشامب مدرب الديوك الفرنسية أكد أنتقاله بشكل نهائي.