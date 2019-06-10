أكد ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، انتقال فيرلاند ميندي لاعب ليون الفرنسي إلى ريال مدريد، على الرغم من عدم الإعلان الرسمي بعد بين الفريقين.
وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام أندورا: "لقد حقق مندي تقدماً هائلاً ولديه طموح وكثير من المهارة، وخلال عامين انتقل مناللعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي إلى التعاقد مع ريال مدريد".
وأضاف: "هل يمكن للسوق أن يؤثر على مستوى اللاعبين مع المنتخب؟ يمكن للسوق أن يؤثر ببعض اللاعبين الذين لا يتوقعون أحداثًا، مثل فيرلاند ميندي الذي لم يتوقع
وكانت التقارير أشارت في الفترة الماضية أقتراب ميندي من الانتقال إلى صفوف الملكي، وأن سبب تأخير إعلان الصفقة، الفحوصات الطبية، بعدما وجد إصابة لدى اللاعب، مما جعل الانتهاء من الفحص الطبي يتأجل ، حتى التأكد من سلامة اللاعب من الإصابة.
ولَم يعلن ريال مدريد عن إتمام الصفقة بعد، إلا أن ديشامب مدرب الديوك الفرنسية أكد أنتقاله بشكل نهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب فرنسا يعلن انتقال نجم ليون إلى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.