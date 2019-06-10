المنتخب الأوليمبي يكشف حقيقة سهر اللاعبين في أوزبكستان

كشف مسئولو بعثة المنتخب الأوليمبي في اوزبكستان، حقيقة سهر اللاعبين في أحد المطاعم على هامش وديتي الفراعنة مع اوزبكستان. الفراعنة مع اوزبكستان. وقال مسئولو البعثة أن الصورة المتداولة للاعبين كانت خلال حفل عشاء للبعثة في مدينة انديجان بحضور أفراد البعثة بالكامل ولم يكن هناك راقصات على الإطلاق وإنما عزف للموسيقى المصرية.

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