وفاة خميس بشير لاعب الاتحاد السكندري السابق

توفى اليوم الاثنين، خميس بشير لاعب الاتحاد السكندري خلال عصره الذهبي، عن عمر يناهز 75 عاما. وتم دفنه في مدافن الأسرة وحرص عدد كبير من أسرة وأصدقاء اللاعب علي حضور الجنازة. كما نعى نادي الاتحاد السكندري، لاعبه السابق، والذي توج معه بكأس مصر عام 1963، كما تولى رئاسة قطاع الناشئين لكرة القدم موسم 1993-1994

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