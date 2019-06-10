برشلونة يواجه نابولي ودياً استعداداً للموسم الجديد

يخوض نادي برشلونة الإسباني مباراتين وديتين أمام فريق نابولي الإيطالي، في الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار جولته التحضيرية للموسم الجديد 2019/2020. وتطير بعثة برشلونة إلى أمريكا أغسطس المقبل لخوض وديتين أمام نابولى، الإيطالى يومى 7 و11 على الترتيب فى ميامى وجامعة ميشيجان. يذكر أن برشلونة تمكن الموسم المنصرم من حصد بطولة الدوري الإسباني فقط، بعد هزيمته في نهائي كأس ملك إسبانيا، أمام فالنسيا، وإقصائه من دوري أبطال أوروبا برباعية قاسية أمام ليفربول.

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