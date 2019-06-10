كيلور نافاس يوجه دعوة لأصدقائه وجماهيره للسفر والاستمتاع بالغردقة

وجه حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافاس، الدعوة لأصدقائه وجماهيره للسفر والأستمتاع بالغردقة خلال زيارته بصحبة رجل الأعمال كامل أبو على لأفخم منتجعات البحر الأحمر على الممشى السياحى " منتجع الوايت بيتش بالغردقة. منتجعات البحر الأحمر على الممشى السياحى " منتجع الوايت بيتش بالغردقة. كما زار أكبر مدينة ألعاب مائية بالبحر الأحمر ، "الجنجل اكوا بارك الغردقة"، وأبدى انبهاره بحجم الألعاب المائية وحمامات السباحة والتقط العديد من الصور التذكارية مع السائحين الأجانب وبالأخص الأطفال من مشجعى فريق ريال مدريد.



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