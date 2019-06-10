شاهد.. مباراة افتتاح استاد الإسكندرية بعد تجديده استعدادً لأمم أفريقيا

يلتقي اليوم سبورتنج مع منتخب الأسكندرية 97، في السابعة مساء اليوم الاثنين، في افتتاح استاد الإسكندرية الدولي.
وسيتم بث المباراة عبر الصفحة الرسمية لنادي سبورتنج.
وقامت اللجنة المشرفة على مجموعة الإسكندرية في بطولة كأس الأمم الإفريقية بتنظيم المباراة ودية، كلقاء تجريبي لاستاد الاسكندرية بعد تطويره.
وكان استاد الإسكندرية خضع لإصلاحات في الفترة الماضية،
وتقام مباريات المجموعة الثانية على استاد الإسكندرية، والتي تضم كلاً من نيجيريا، بوروندي، غينيا، ومدغشقر.
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