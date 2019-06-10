شاهد.. محمد عواد يحسم موقفة برسالة جديدة

حسم اللاعب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي موقفه من البقاء مع الفريق أو المغادرة، بعد انتشار الكثير من الشاعات حول انتقالة إلى الإهلي والزمالك. انتقالة إلى ونشر اللاعب رسالة عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا : "السبت القادم بداية للموسم القادم مع النادي الاسماعيلي إن شاءالله ". وكان عواد في رحلة احترافية لنادي الوحدة السعودى على سبيل الإعارة وانتهت الإعارة مع نهاية هذا الموسم وظهر بمستوى جيد جعله يخطف الأنظار ويرغب الجميع في ضمه. Advertisements

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