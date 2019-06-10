رياضة | مدرب فرنسا يعلن عن صفقة جديدة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب فرنسا يعلن عن صفقة جديدة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن وصول نادي ريال مدريد لاتفاق مع فيرلاند ميندي يقضي بانتقاله للنادي الملكي، أما الفحص الطبي سيكون في وقت لاحق بعد مباراة الديوك غداً أمام أندورا في تصفيات يورو.

ونقلت صحيفة "ليكيب" تصريحات ديشامب خلال المؤتمر الصحفي اليوم حيثُ تم توجيه سؤال له حول انتقال ميندي ظهير أيسر ليون إلى ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ديشامي، في تصريحاته: "يتمتع ميندي بقدرات هجومية هائلة، لقد كان يلعب في الدرجة الثانية قبل عامين فقط وهو الآن يقترب من ريال مدريد، يستخدم كلتا القدمين، ميندي لم يتوقع يوماً أن يأتي ريال مدريد لأجله".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد أغلق ملف 3 صفقات بشكل رسمي حتى الآن بعد التعاقد مع إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو مدافع بورتو.