رياضة | فينوس وليامز تشارك في بطولة برمنغهام للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينوس وليامز تشارك في بطولة برمنغهام للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستخوض بطلة ويمبلدون، فينوس وليامز، بطولة برمنغهام للتنس على الملاعب العشبية في وقت لاحق من الشهر الحالي، عقب قبولها المشاركة ببطاقة دعوة.

ولم يسبق للاعبة الأمريكية (38 عاماً) المشاركة في البطولة من قبل، لكنها ستنضم إلى آشلي بارتي، ونعومي أوساكا، في البطولة التي تأتي ضمن الاستعداد للمشاركة في ويمبلدون.

وقالت اللاعبة الحائزة على 7 بطولات كبرى في منافسات الفردي: "سعيدة حقاً بالمشاركة في بطولة برمنغهام لأول مرة، أعشق دائماً اللعب على الأرضيات العشبية أمام الجماهير البريطانية، وسمعت أشياء رائعة عن البطولة".