رياضة | ميدو يكشف موقفه من تدريب الأهلي ومنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يكشف موقفه من تدريب الأهلي ومنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق المقاصة على طموحه حول تدريب النادي الأهلي أو منتخب مصر في الفترة القادمة.

وقال ميدو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لشركة اتصالات مصر إنه لا يفكر في الوقت الحالي في تدريب منتخب مصر، مشيراً إلى أنه مازال صغير السن.

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وتابع:" أسعى دائما للتعلم من جميع المدربين المحيطين بي ولا أنظر حالياً لتدريب منتخب مصر ولكن الأهم أن أحصل على هذه الفرصة في الوقت المناسب لأن عالم كرة القدم مليء بالمتغيرات".

وعن إمكانية تدريب النادي الأهلي، علق ميدو قائلاً:" عندما كنت لاعبًا كنت حريص على عدم اللعب لأي منافس للزمالك لكن مع مرور الوقت ودخوله عالم التدريب بدأت أنظر للأمور بشكل مختلف."

وواصل:" أحترم القلعة الحمراء، ولا يعلم أحد ما سيحدث في المستقبل بشأن هذا الملف".