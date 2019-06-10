رياضة | نجم ريال مدريد يصدم ميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يصدم ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد، أنه يفضل اللعب بجوار المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة.

وقال فينيسوس في تصريحات صحفية، اليوم: "ميسي لاعب رائع، من الصعب اختيار مع من أُفضل أن ألعب بين كريستيانو وميسي لأني لم ألعب مع أيٍّ من الاثنين، سأختار بنزيمة، فهو يساعدني دائمًا".

الجدير بالذكر أن فينيسيوس يلعب في صفوف ريال مدريد منذ 2017 قادماً من فلامنجو البرازيلي وهو يجيد اللعب في مركز المهاجم وأيضاً الجناح.

وخاض فينيسوس مع ريال مدريد منذ انضمامه إليه في 31 مباراة حيثُ سجل 3 أهداف واستطاع أن يصنع 12 تمريرة حاسمة.