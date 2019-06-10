رياضة | بالمستندات| نص شكوي الأهلي لـ"التحكيم والتسوية" ضد اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات| نص شكوي الأهلي لـ"التحكيم والتسوية" ضد اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل "الخليج 365 الرياضي" على نسخة من الشكوي المقدمة من النادي الأهلي للجنة التحكيم والتسوية ضد اتحاد الكرة المصري بسبب أزمة مباريات الدوري الممتاز.

ورفع مسئولو النادي الاهلي شكوي رسمية للجنة التحكيم والتسوية بسبب الخلاف على توقيت مباريات الدوري المصري وموعد إنهاء المسابقة المحلية.

وكشف الأهلي، في بيان رسمي اليوم الإثنين، عن تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي، بدعوى مستعجلة بمركز التسوية والتحكيم.

وحصل الأهلي على رد من مركز التسوية والتحكيم كجهة قضائية بتحديد جلسة الأربعاء المقبل، من أجل الاستماع لموقف الأهلي ومرافعته القانونية.