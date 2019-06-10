رياضة | شارابوفا تعود للكرة الصفراء من جديد

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أعلن منظمو دورة مايوركا الإسبانية لكرة التنس، أن المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، الروسية ماريا شارابوفا، ستشارك في الدورة بعد تعافيها من عملية جراحية في كتفها الأيمن خضعت لها في فبراير (شباط) الماضي.

وأكد المنظمون في بيان أن اللاعبة (32 عاماً ومصنفة 49 عالمياً حالياً) ردت بـ"نعم على دعوة منظمي دورة مايوركا وستعود إلى الملاعب بعد أشهر دون مشاركة في الدورات بسبب إصابة في كتفها الأيمن".

ونقل البيان عن الروسية قولها إنها "سعيدة جداً للإعلان أني سأقبل بطاقة الدعوة من أجل خوض دورة مايوركا" التي تقام على ملاعب عشبية بين 17 يونيو (حزيران) الحالي و23 منه.

وكانت شارابوفا خضعت لعملية جراحية ثانية في كتفها في فبراير (شباط) 2019، بعد أولى عام 2008.

وقبل غيابها عن الملاعب شاركت في يناير (كانون الثاني) في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، وبلغت ثمن النهائي، حيث خسرت أمام الأسترالية آشلي بارتي التي توجت السبت بأول لقب كبير في مسيرتها، بفوزها على التشيكية الشابة ماركيتا فاندروسوفا في نهائي رولان غاروس الفرنسية.