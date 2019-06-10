رياضة | صحيفة فرنسية: برشلونة يحسم أهم صفقاته والإعلان عنها في هذا الموعد!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة فرنسية: برشلونة يحسم أهم صفقاته والإعلان عنها في هذا الموعد! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم أن برشلونة اقترب بشدة من التعاقد مع أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد الإسباني.

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وذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، أن برشلونة الغسباني سيعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع جريزمان البالغ من العمر 28 عاما مطلع يوليو المقبل.

وتابعت أن الأنباء التي تتحدث عن اقتراب اللاعب الفرنسي من باريس سان جيرمان غير صحيحة بالمرة وهو بالفعل في طريقه إلى الفريق الكتالوني.