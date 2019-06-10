رياضة | أجيري يتمسك بطريقته المعتادة ومحاولات للتغير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يتمسك بطريقته المعتادة ومحاولات للتغير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بطريقة اللعب التي اعتاد عليها منذ توليه المسئولية الفنية منتصف أغسطس الماضي.

وعقد أجيرى أكثر من جلسة مع معاونيه، لاختيار طريقة اللعب الأنسب للفراعنة في البطولة وإمكانية تغييرها وفقا لسير كل مباراة.

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وأكد أجيري لمعاونيه، أنه يفضل الاعتماد على طريقة لعب 3-3-4، التي يؤدى بها طوال الفترة الماضية مع المنتخب، مع تغيرها في بعض المباريات، والتي تعتمد على 3-4-3 أو 2-4-4.

واقترح معاوني المكسيكي، تغير طريقة اللعب إلى 4-2-3-1؛ بسبب وجود بعض اللاعبين الكبار للمنتخب أمثال عبد الله السعيد ووليد سليمان، ورغبتهم في الاستفادة من خدماتهم ببطولة الأمم الإفريقية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.