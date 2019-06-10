رياضة | ‫ديشامب يحسمها.. نجم منتخب فرنسا إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‫ديشامب يحسمها.. نجم منتخب فرنسا إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا توصل نادي ريال مدريد لاتفاق مع نادي ليون للحصول على خدمات الظهير الأيسر فيرلاند ميندي خلال الساعات القليلة المقبلة.

‫وأكد ديشامب أن ميندي سيخضع للكشف الطبي في وقت لاخق عقب مباراة منتخب فرنسا غدا أمام أندورا.

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‫وأضاف المدير الفني لمنتخب فرنسا بأن مينيدي يتمتع بقدرات هجومية هائلة حيث كان يلعب في الدرجة الثانية قبل عامين فقط وهو الآن يقترب من ريال مدريد، كما يستخدم كلتا القدمين.