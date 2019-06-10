رياضة | مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول اقتراب مؤمن زكريا من الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر إن اللاعب تلقى عدة عروض لكنه يفضل البقاء داخل النادي ولو على سبيل الإعارة.

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وكان مؤمن قد تلقى عدة عروض في الأيام القليلة الماضية للرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة والتي كان آخرها من المقاولون العرب.

ولم يشارك مؤمن مع الأهلي منذ يناير الماضي، حيث فسخ إعارته مع نادي أحد السعودي بعدما انضم إليه لأيام قليلة.