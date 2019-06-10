رياضة | عاجل.. نجم برشلونة السابق يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم برشلونة السابق يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاميروني صامويل إيتو، نجم برشلونة الإسباني السابق، إن منتخب بلاده قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في مصر بالفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وأكد إيتو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته "اتصالات مصر" اليوم أن الكاميرون قوية وبإمكانها حصد اللقب الإفريقي، لكن مصر أيضا تظل مرشحة بقوة لنيل اللقب.

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وتابع النجم الكاميروني: "مصر تمتلك أفضل لاعب في إفريقيا في الوقت الحالي وهذا ما يميز هذا المنتخب عن منتخب الفراعنة المتوج بكان 2006".

وأضاف: "أتمنى أن يكسر محمد صلاح رقمي التهديفي في الكان وأن يحقق لقب أفضل لاعب".