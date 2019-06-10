رياضة | عاجل.. شيكابالا يحدد ناديه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شيكابالا يحدد ناديه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك على التوقيع لنادي مصر المقاصة خلال الفترة الحالية.

وجاء تفكير شيكابالا بالتوقيع مع مصر المقاصة في الفترة الحالية من أجل خوض الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني الجديد أحمد حسام ميدو والذي وقع مساء اليوم على عقود تدريب الفريق الفيومي.

ويرتبط شيكابالا بعلاقة قوية مع أحمد حسام ميدو بعد أن سبق له وضمه لصفوف الإسماعيلي خلال فترة توليه مهمة الدراويش في الفترة الماضية.

وخاض شيكابالا تجربة احترف فى نادى أبولون اليونانى خلال الموسم المنقضى، ولم يكتب له النجاح ليعود سريعا إلى نادى الزمالك ، لكن فرصته أصبحت مستحيلة فى ظل وجود أكثر من لاعب فى مركزه.