رياضة | نيمار يطالب بمحاكمته في قضة فساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يطالب بمحاكمته في قضة فساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالبت النيابة بالسجن عامين لنيمار، وتغريمه 10 ملايين يورو، والسجن 5 أعوام لرئيس "البرسا" السابق ساندرو روسيل، الذي تمت تبرأته مؤخراً من تهم غسيل أموال، من خلال الحصول على عمولات من الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ريكاردو تيكسيرا، بعدما ظل عامين في السجن.
كما طالبت النيابة بسجن والد نيمار عامين، وسجن والدته عاماً، للاشتباه في تورطهما في جريمة فساد خلال المفاوضات، كما طالبت بفرض غرامة 1.4 مليون يورو على شركة الأسرة (N&N).
وطالبت النيابة أيضاً بتغريم برشلونة 8.4 ملايين يورو، وسانتوس البرازيلي 7 ملايين يورو.
وذكر دفاع نيمار ووالديه، خيسوس سانتوس، أن المحاكمة يجب أن تعقد في برشلونة، لأن بعض الوقائع يعتقد بأنها وقعت في هذه المدينة.
وأشار إلى أن المحكمة الوطنية سبق لها أن أرسلت إلى محكمة برشلونة قضية "نيمار 1"، التي انتهت بالاتفاق بالتوافق على إدانة البرسا بدفع 5.5 ملايين يورو عن جرائم ضريبية في صفقة ضم نيمار.