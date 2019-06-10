رياضة | فرنسا تتأهب.. هل ينجح بيريز وزيدان في خطف نيمار ومبابي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تتأهب.. هل ينجح بيريز وزيدان في خطف نيمار ومبابي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح غداً الثلاثاء باب الانتقالات الصيفية في فرنسا، حيث ستكون الأنظار موجهة الى باريس سان جيرمان، لمعرفة إذا كان سيتمسك بنجميه البرازيلي نيمار، الدائم الإصابة، وكيليان مبابي، الذي يشكل أبرز أهداف ريال مدريد الإسباني.

في ظل الإصابات المتكررة التي حرمته من المشاركة في غالبية المواعيد الهامة منذ قدومه الى "بارك دي برينس" من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، هناك حديث عن إمكانية أن يتخلى سان جيرمان عن نيمار المتهم أيضا باغتصاب عارضة أزياء برازيلية.

أما في ما يخص النجم الكبير الآخر مبابي، فقد فتح مهاجم موناكو السابق باب التكهنات على مصراعيه بشأن احتمال رحيله حين قال بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، أنه يرغب بتولي "مسؤوليات" أكبر في ناديه أو "مكان آخر".

Advertisements

وأتى هذا التصريح في ظل تقارير عن انتقال محتمل لمبابي، أبرز المواهب التي أنجبتها كرة القدم الفرنسية في الأعوام الأخيرة، إلى ريال مدريد، حيث سيلعب تحت إشراف موهبة فذة أخرى، هي المدرب زين الدين زيدان، النجم السابق للكرة الفرنسية.

لكن نادي العاصمة أكد أنه هناك روابط قوية جداً تجمع باريس سان جرمان بكيليان مبابي منذ عامين، والحكاية المشتركة ستتواصل في الموسم المقبل".

وبعيداً عن سان جيرمان الذي اكتفى الموسم المنصرم بنيل لقب الدوري المحلي، السؤال الكبير المطروح هو أين ستكون وجهة العاجي نيكولاس بيبي الذي قدم موسماً رائعاً مع ليل، وحل وصيفا لمبابي في ترتيب هدافي الدوري (22 هدفاً، مقابل 33 للأخير).